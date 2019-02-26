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10:53

Около трети жильцов пятиэтажки на севере Москвы одобрили переезд по программе реновации

город строительство реновация

10:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программа реновации стартовала в Дмитровском районе столицы. Ордена на новые квартиры получают жильцы дома № 12 на Долгопрудной улице. Он находится в паре сотен метров от новостройки, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Получить консультации и помощь в оформлении документов москвичи могут в центре информирования по переселению (Карельский бульвар, дом 23, корпус 2).

"За первый день работы центра информирования квартиры в еще одной новостройке Дмитровского района посмотрели 29 семей, то есть больше трети жильцов переселяемого дома. Специалисты приняли от жителей 25 заявлений с согласием на переселение ", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

После того как жители оформят в центре информирования все необходимые документы и подпишут договоры, они получат ключи от квартир.

"Это наш город": программа реновации стартовала в Дмитровском районе столицы

В Дмитровском районе в программу реновации включено 55 домов, утверждены четыре стартовые площадки. Всего в САО в программу реновации включены 514 домов.

Программа реновации, подразумевающая снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам, вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат в новостройках по программе реновации будет не меньше, чем в старых, при этом площади кухни, санузла, прихожей и балкона станут больше.

город строительство реновация

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