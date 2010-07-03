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12:04

Построенный по программе реновации дом на юге Москвы сдадут до конца года

город строительство реновация

12:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рабочие почти завершили строительство надземной части жилого дома на 313 квартир на Борисовских прудах. Здание, возведенное в районе Москворечье-Сабурово по программе реновации, планируют сдать до конца текущего года, сообщает столичный департамент строительства.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, будущим жильцам достанутся квартиры с чистовой отделкой комфорт-класса, которые не требуют дополнительного ремонта.

В поделенном на семь секций доме есть подвал и чердак. Общая площадь квартир составила 19 тысяч 530 квадратных метров. На первом этаже разместится Центр информирования по переселению жителей.

Отделка фасадов выполнена из керамогранитной плитки и покрытия из фиброцементных плит. Эти характеристики соответствуют стандартам реновации, утвержденным в августе 2017 года.

В квартирах установят ванну, унитаз, раковину и полотенцесушитель. Кухню оборудуют плитой, мойкой и керамическим фартуком по всей длине рабочей зоны.

На этой неделе в Южном Бутове начали сносить дом, расселенный по программе реновации. Его прежние жильцы уже переехали в новые квартиры.

По закону, владельцам квартир в ветхих пятиэтажках предоставляют равнозначное жилье в новостройках. Кроме того, программа реновации предусматривает благоустройство дворовых территории и организацию парковочного пространства.

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город строительство реновация

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