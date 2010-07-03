Начался снос расселенного по реновации дома в Южном Бутове

Жилой дом на западе столицы, расселенный по программе реновации, начали сносить. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.
Речь идет об объекте в Южном Бутове по адресу: улица Краснолиманская, дом 25. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации. Дом сносят за счет средств городского бюджета с использованием стандарта "умного сноса".
"Умный снос" – это комплекс мероприятий, позволяющих разобрать здания с минимальными неудобствами для окружающих, большая часть материалов при этом передается в переработку. Такой стандарт используется при демонтаже всех отселенных по программе реновации домов.
Ранее жители этого дома получили квартиры с улучшенной отделкой в новом современном доме в том же районе на Изюмской улице. Ближайшая станция метро – "Улица Скобелевская", в десяти минутах ходьбы от дома находится железнодорожная станция Бутово Курского направления. Рядом есть продуктовые магазины, детсады, школы, центр социального обслуживания, медучреждения, аптеки и другое.
В конце февраля сообщалось, что в ближайшее время по программе реновации планируется снести три дома. Помимо названного, это дома 7 и 9 по улице Гродненская.
Тогда же стало известно, что в течение месяца должно начаться строительство 12 домов. Здания появятся в семи округах города.
В квартирах предусмотрят автоматизированную централизованную систему передачи показаний общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии. Этот механизм нужен для формирования счетов. В итоге начисление платы за коммунальные услуги будет оперативным и безошибочным.
"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации
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