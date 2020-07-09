Второй дом по программе реновации в Текстильщиках передали под заселение

15:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Второй дом передан под заселение по программе реновации в Текстильщиках, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
"Сейчас уже два дома передано под заселение в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы", – сообщил Левкин.
Он добавил, что в Текстильщах готовят к расселению 47 домов. Всего в Юго-Восточном округе в программу реновации вошли жители 818 домов. Они получат квартиры с улучшенной отделкой.
Новостройка расположена по адресу улица Артюхиной, дом 28а. Она представляет собой монолитный двухсекционный дом на 115 квартир. Площадь девятиэтажного здания составила 8,5 тысячи квадратных метров. Дом ввели в эксплуатацию в декабре 2019 года.
Первый этаж является нежилым и будет отведен под объекты социальной и торговой инфраструктуры. Входы в подъезды сделаны на уровне земли для удобства маломобильных граждан. В вестибюле расположены помещение для консьержа и лифты.
Само здание обшито вентилируемыми панелями из керамогранита. Кроме того, созданы декоративные корзины, созданные для установки кондиционеров. Балконы оборудованы ограждениями из нержавеющей стали.
Ранее стало известно, что в Капотне построят жилой дом из трех корпусов по программе реновации. В нем разместят 320 квартир. Общая площадь здания составит более 40,5 тысячи квадратных метров.
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