Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

18:47

Собянин утвердил проект планировки кварталов в Фили-Давыдкове

мэр Москвы Сергей Собянин город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки кварталов в столичном районе Фили-Давыдково. Данный документ был размещен на официальном портале мэра и правительства города.

"Утвердить проект планировки территории кварталов 58, 59 района Фили-Давыдково города Москвы", – следует из постановления.

Так, этот проект планировки территории подготовили в целях реализации программы реновации жилищного фонда.

Мероприятия по реализации проекта планировки территории пройдут в два этапа. При этом общественные пространства будут сформированы с повышенным уровнем организации благоустройства.

Помимо того, на месте сносимых многоквартирных домов сформированы участки многоквартирной застройки и образовательных организаций.

Контроль за выполнением постановления возложен на заммэра столицы в правительства города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории в Можайском районе. Для реализации программы реновации будет задействован участок площадью 87,47 гектара.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика