Собянин утвердил проект планировки кварталов в Фили-Давыдкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки кварталов в столичном районе Фили-Давыдково. Данный документ был размещен на официальном портале мэра и правительства города.

"Утвердить проект планировки территории кварталов 58, 59 района Фили-Давыдково города Москвы", – следует из постановления.

Так, этот проект планировки территории подготовили в целях реализации программы реновации жилищного фонда.

Мероприятия по реализации проекта планировки территории пройдут в два этапа. При этом общественные пространства будут сформированы с повышенным уровнем организации благоустройства.

Помимо того, на месте сносимых многоквартирных домов сформированы участки многоквартирной застройки и образовательных организаций.

Контроль за выполнением постановления возложен на заммэра столицы в правительства города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории в Можайском районе. Для реализации программы реновации будет задействован участок площадью 87,47 гектара.