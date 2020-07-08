Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в Можайском районе столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.

"Утвердить проект планировки территории кварталов 78–80, 107–110 Можайского района Москвы", – указано в документе.

Для реализации программы реновации будет задействован участок площадью 87,47 гектара. С запада он ограничен улицей Рябиновой, с севера – улицей Красных Зорь, с юга – улицей Гжатской и наконец с востока – улицей Багрицкого.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что до конца 2020 года в Москве под заселение будут переданы еще 29 новых домов. Всего с начала программы реновации для горожан были открыты уже 55 домов.

Согласно регламенту заселения в рамках программы реновации, граждане могут претендовать на увеличение жилой площади, но с доплатой. Соответствующие обращения подали уже более 560 раз.

