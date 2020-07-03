Москвичи подали более 560 обращений на докупку площадей по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 560 обращений на докупку площадей в рамках программы реновации жилого фонда подали в столице с момента ее запуска. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Всего в Фонд поступило 568 заявок, из них 535 – непосредственно в момент переселения и еще 33 – в течение первых двух лет после переезда жителей", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он напомнил, что с момента начала переселения дома москвичи имеют право увеличить площадь своего жилья с 10-процентной скидкой. Сейчас по такой формуле заключены уже 498 договоров.

В программе прописано несколько условий. Так, площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров. Кроме того, опция доступна только однократно.

"Оплата производится как за счет собственных, так и с привлечением заемных средств кредитных организаций и при помощи государственных жилищных субсидий и сертификатов, а также с привлечением материнского капитала", – подчеркнул Левкин.

На данный момент под заселение передан 51 дом, построенный в рамках реализации программы реновации. До конца 2020 года к этому числу добавятся еще 28 строений.

