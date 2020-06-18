До конца года в Москве введут в эксплуатацию 61 дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель столичного департамента столицы Рафик Загрутдинов объявил, что до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще 61 дом по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С момента старта программы реновации введено 57 жилых домов, из них активно переселяется 51 дом. В этом году планируем ввести в эксплуатацию еще 61 жилой дом", – заявил специалист.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в августе 2017 года. Расселению, согласно проекту, подлежат 5 тысяч 174 дома.

Расселение затронет почти миллион жителей столицы – вместо квартир в старых или аварийных домах им предложат жилье с отделкой комфорткласса в новых зданиях. При этом горожане могут получить либо квартиру той же площади, либо запросить дополнительную площадь с доплатой.

Ранее Загрутдинов сообщил, что в нынешнем виде программа реновации включает в себя также строительство 20 объектов здравоохранения. Это укладывается в стратегию комплексного развития инфраструктуры в обновленных районах.

