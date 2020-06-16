Переселение по программе реновации началось на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На юге столицы началось переселение по программе реновации. Об этом рассказали представители департамента градостроительной политики города, передает Агентство "Москва".

"Под заселение передан жилой дом по адресу улица Судостроительная, дом 5 (3), корпус 1 (присвоенный адрес – улица Судостроительная, дом 3). Новостройка введена в феврале этого года", – приводится в сообщении заявление руководителя департамента Сергея Левкина.

Отмечается, что в районе Нагатинский Затон по программе реновации новое жилье уже получает свыше 1,2 тысячи горожан.

Данная новостройка стала второй в районе Нагатинский Затон, где жилье предоставляют новоселам по программе реновации.

Ранее говорилось, что расселение по программе реновации в шести округах начнут в июне. Как объяснил Левкин, речь идет о 26 старых пятиэтажных домах.