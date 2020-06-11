Строительство дома по программе реновации завершается в Можайском районе

18:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Можайском районе завершается строительство дома в рамках программы реновации. Ввести здание в эксплуатацию намерены в третьем квартале года, информирует портал мэра и правительства Москвы.
Односекционный дом с подземной парковкой расположен по адресу улица Кубинка, владение 18, корпус 2.
"Выполняется чистовая отделка квартир, ведутся пусконаладочные работы внутренних инженерных систем и благоустройство придомовой территории", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Уточняется, что дом рассчитан на 99 квартир, общая площадь которых составляет 5941,2 "квадрата". При этом 8 квартир оборудованы для маломобильных граждан. В частности, в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов и установлена специальная сантехника.
Известно, что дом будет облицован керамогранитными плитами. На первом этаже здания разместят социальные, коммерческие и культурные объекты. Подъезды будут оборудованы противопожарной и охранной системами, а также системой видеонаблюдения.
Придомовая территория будет облагорожена. На ней появятся площадки для отдыха и занятий спортом.
По словам Загрутдинова, в новые квартиры в Западном административном округе переедут жители 559 домов. В частности, в Можайском районе в программу реновации включены 148 домов общей площадью квартир 415 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось о том, что жильцы дома на улице Лобачевского начали переезжать в новые квартиры. Все жилплощади имеют улучшенную отделку. Балконы-лоджии и оконные блоки остеклены двухкамерными стеклопакетами, на кухне установлены электроплита и мойка. В каждой квартире есть люстры и светильники, радиаторы отопления конвекторного типа, датчики пожарной сигнализации.
По программе реновации в 2020 году построят 65 домов
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