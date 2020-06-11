Жильцы дома на улице Лобачевского переезжают в новые квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители дома 28 на улице Лобачевского получили смотровые ордера в новостройку на Ленинском проспекте по программе реновации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Дом 28 на улице Лобачевского 17-й по счету в районе Проспект Вернадского и 33-й в Западном административном округе, жители которого переезжают в новые квартиры по программе реновации", – приводятся в материале слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.



Как отмечается, дом 134 на Ленинском проспекте ввели в эксплуатацию в 2019 году, заселение началось в сентябре. Тогда начали переезжать жильцы домов 34 и 36 на улице Лобачевского, а осенью 2019 года жильцы дома 32 заключили первые договоры.

Все квартиры имеют улучшенную отделку. Балконы-лоджии и оконные блоки остеклены двухкамерными стеклопакетами, на кухне установлены электроплита и мойка. В каждой квартире есть люстры и светильники, радиаторы отопления конвекторного типа, датчики пожарной сигнализации.

Ранее стало известно, что жилой дом по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в районе Лианозово в 2021 году. Новый дом возведут на улице Илимской, владении 1–3.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

