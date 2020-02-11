Дом по программе реновации построят на Илимской улице в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в районе Лианозово в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Новый дом возведут на улице Илимской, владении 1–3. В настоящее время на объекте специалисты устанавливают ограждение, бытовой городок и прокладывают временные дороги.

Всего в здании будет 131 квартира: однокомнатных – 32, двухкомнатных – 50, трехкомнатных – 49. Во всех квартирах предусмотрено остекление лоджии. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных людей, расширив коридоры и дверные проемы.

На первом этаже дома разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части для удобства появятся комната дежурного, места для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В здании установят три лифта, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройку оборудуют системами охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также пожарной сигнализацией. На прилегающей территории оборудуют детскую площадку и зону для занятий спортом. Жители смогут оставить свой автомобиль как на подземной автостоянке, так и возле дома.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

