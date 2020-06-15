Расселение по программе реновации в шести округах начнут в июне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца июня 2020 года начнется расселение жителей домов в шести округах столицы по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как объяснил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, речь идет о 26 старых пятиэтажных домах. Их обитатели получат возможность переехать в семь стартовых домов программы реновации.

Они располагаются по следующим адресам:



Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 3А;

Мукомольный проезд, дом 2;

улица Судостроительная, владение 5(3), корпус 1;

Коньково, квартал 44-47, корпус 12;

улица Артюхиной, владение 28А;

поселок Шишкин Лес, владение 21, корпус 1;

поселок Шишкин Лес, владение 9, корпус 1.

Шесть из этих домов – новостройки, еще один (в Мукомольном проезде) был введен ранее.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город в полном объеме обеспечит застройщиков ресурсами для продолжения работ по программе реновации. Он отметил, что в период пандемии часть строек приостановили, однако на большом количестве объектов деятельность не прекращалась.

