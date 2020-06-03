Собянин: Москва предоставит все необходимые для программы реновации ресурсы

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Город в полном объеме предоставит необходимые ресурсы для продолжения строительства домов по программе реновации жилфонда, несмотря на экономические проблемы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин.
По его словам, власти решили не останавливать крупнейшие строительные программы Москвы. Мэр подчеркнул, что речь идет об огромном количестве людей, которые ждут переселения.
Он уточнил, что во время пика эпидемии было приостановлено большинство строек по реновации, но значительная часть продолжала работать.
"Те объекты, которые находились уже в высокой степени готовности. Сегодня мы вышли на большинство площадок и не отступаемся от своих планов. Все необходимые ресурсы для реновации будут предоставлены в полном объеме настолько, насколько освоены строителями", – цитирует главу города Агентство "Москва".
Он добавил, что идет работа по утверждению проектов планировок. На 90% они прошли публичные слушания, обсуждения горожанами и одобрены ими.
"Один из таких домов – в Ростокино. Надеюсь, что сдан будет к 1 сентября и начнется переселение из ближайших пятиэтажек в этот достаточно качественный и хорошо расположенный дом", – сказал мэр при осмотре стартового дома, строящегося по программе на улице Сельскохозяйственной.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что до конца года в Москве завершат строительство 67 домов по программе реновации. Он отметил, что сейчас строится 171 дом. Еще 91 жилое строение общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров пока проектируется.
Для заселения готовы 50 домов. В них смогут переехать 22,8 тысячи жителей из 132 старых и аварийных строений.
В Москве возобновляют строительство домов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: