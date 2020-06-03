Собянин: Москва предоставит все необходимые для программы реновации ресурсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город в полном объеме предоставит необходимые ресурсы для продолжения строительства домов по программе реновации жилфонда, несмотря на экономические проблемы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, власти решили не останавливать крупнейшие строительные программы Москвы. Мэр подчеркнул, что речь идет об огромном количестве людей, которые ждут переселения.

Он уточнил, что во время пика эпидемии было приостановлено большинство строек по реновации, но значительная часть продолжала работать.

"Те объекты, которые находились уже в высокой степени готовности. Сегодня мы вышли на большинство площадок и не отступаемся от своих планов. Все необходимые ресурсы для реновации будут предоставлены в полном объеме настолько, насколько освоены строителями", – цитирует главу города Агентство "Москва".

Он добавил, что идет работа по утверждению проектов планировок. На 90% они прошли публичные слушания, обсуждения горожанами и одобрены ими.

"Один из таких домов – в Ростокино. Надеюсь, что сдан будет к 1 сентября и начнется переселение из ближайших пятиэтажек в этот достаточно качественный и хорошо расположенный дом", – сказал мэр при осмотре стартового дома, строящегося по программе на улице Сельскохозяйственной.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что до конца года в Москве завершат строительство 67 домов по программе реновации. Он отметил, что сейчас строится 171 дом. Еще 91 жилое строение общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров пока проектируется.

Для заселения готовы 50 домов. В них смогут переехать 22,8 тысячи жителей из 132 старых и аварийных строений.