До конца года в Москве построят 67 домов по программе реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что до конца 2020 года в столице завершат строительство 67 домов по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале Стройкомплекса.

"Из-за временной приостановки строительства краткосрочные планы по реализации программы были скорректированы. Сейчас работа налажена таким образом, чтобы наверстать потерянное время и выполнить все обещания", – заявил специалист.

Левкин отметил, что в городе сейчас строится 171 дом. Еще 91 жилое строение общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров пока проектируется.

Для заселения готовы 50 домов. В них смогут переехать 22,8 тысячи жителей из 132 старых и аварийных строений.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5174 дома. Для строительства новых домов была определена 431 стартовая площадка.

Ранее в среду, 3 июня, стало известно о предстоящем строительстве дома по программе реновации в Бескудниковском районе Москвы. Работы согласовали в Мосгосэкспертизе.

