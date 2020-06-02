Строительство дома на 258 квартир по программе реновации началось в САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Тимирязевском районе столицы началось строительство дома на 258 квартир по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

По словам руководителя департамента Рафика Загрутдинова, дом построят на Линейном проезде.

"В настоящее время на объекте идут подготовительные работы: устройство ограждения строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.

Как уточняется, здание будет состоять из двух секций переменной этажности. Фасады облицуют декоративной бетонной плиткой "под кирпич" и алюминиевыми композитными панелями с печатной текстурой "под темный камень".

На первых этажах предусмотрено размещение вестибюля жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

В частности, специалисты установят детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки. На дворовой территории будут посажены деревья и кустарники.

Дом планируют оборудовать техническими устройствами для обеспечения безопасности. Территорию около дома благоустроят и озеленят.

Отмечается, что работы будут вести в строгом соответствии с нормами санитарной безопасности. Все работники имеют при себе средства индивидуальной защиты. На местах работы будет организован температурный контроль.

Ранее стало известно, что жилой дом на 216 квартир в Люблине планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. В настоящий момент работы уже начались – специалисты возводят подземную часть здания. Общая площадь квартир составит 12703,8 квадратного метра. Четыре жилплощади оборудуют для маломобильных граждан.

