Строительство дома на 258 квартир по программе реновации началось в САО

12:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Тимирязевском районе столицы началось строительство дома на 258 квартир по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
По словам руководителя департамента Рафика Загрутдинова, дом построят на Линейном проезде.
"В настоящее время на объекте идут подготовительные работы: устройство ограждения строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.
Как уточняется, здание будет состоять из двух секций переменной этажности. Фасады облицуют декоративной бетонной плиткой "под кирпич" и алюминиевыми композитными панелями с печатной текстурой "под темный камень".
На первых этажах предусмотрено размещение вестибюля жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.
В частности, специалисты установят детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки. На дворовой территории будут посажены деревья и кустарники.
Дом планируют оборудовать техническими устройствами для обеспечения безопасности. Территорию около дома благоустроят и озеленят.
Отмечается, что работы будут вести в строгом соответствии с нормами санитарной безопасности. Все работники имеют при себе средства индивидуальной защиты. На местах работы будет организован температурный контроль.
Ранее стало известно, что жилой дом на 216 квартир в Люблине планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. В настоящий момент работы уже начались – специалисты возводят подземную часть здания. Общая площадь квартир составит 12703,8 квадратного метра. Четыре жилплощади оборудуют для маломобильных граждан.
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