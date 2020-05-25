Два корпуса в Головинском районе по программе реновации введут до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два корпуса, строящихся в Головинском районе по программе реновации, планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Дома строят на улице Флотской, 68. Как отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов, работы идут в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями по нераспространению COVID-19.

Он рассказал, что односекционные здания строят по индивидуальным проектам. Каждый корпус будет рассчитан на 161 квартиру. Общая площадь квартир составит по 9,7 тысячи квадратных метров в каждом корпусе.

В новых квартирах будет готовая улучшенная отделка, соответствующая стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. На первых этажах разместятся нежилые помещения, вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения, а также группа лифтов.

В корпусах будет создана безбарьерная среда с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением маломобильных людей. Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Придомовую территорию озеленят. Там появятся детская и спортивная площадки.

На сегодняшний день завершено бетонирование конструкций домов, ведутся устройство кровли, фасадные работы и установка окон, кладка межкомнатных перегородок и прокладка наружных инженерных сетей.

По словам Загрутдинова, на севере столицы в программу реновации включили 514 жилых домов общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров, утвердили 58 стартовых площадок. В стадии строительства в округе находятся 20 жилых домов.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее включены 5174 дома. Благодаря программе 350 тысяч московских семей – более миллиона человек – переедут в новые дома.

Для строительства жилья подобрана 431 стартовая площадка. Желающим также предлагается докупить площадь с гарантированной 10-процентной скидкой от размера доплаты.

