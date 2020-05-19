Дом по программе реновации построят в Южном Бутове

14:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проектную документацию для постройки многоквартирного жилого дома по программе реновации в Южном Бутове согласовали. Об этом заявили представители комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, передает Агентство "Москва".
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: улица Краснолиманская, владение 21, район Южное Бутово, Юго-Западный административный округ", – следует из сообщения ведомства.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, дом будет состоять из двух односекционных корпусов, которые объединят общим подземным этажом. Жилье по программе реновации рассчитано на 176 квартир.
Согласно проекту, предусмотрены квартиры для маломобильных групп населения. Первый этаж станет нежилым, там разместятся помещений общественного назначения. Прилегающую территорию обустроят, появятся пешеходные зоны, площадки для отдыха.
Ранее сообщалось, что строительство дома по программе реновации началось в Северном Медведкове.
В Москве возобновляют строительство домов
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