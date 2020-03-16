Три жилых корпуса строят в районе Фили-Давыдково по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три жилых корпуса по программе реновации строят в районе Фили-Давыдково. Здания введут в эксплуатацию в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Два корпуса строят на улице Кастанаевской, владениях 44–48, еще один дом возводят на той же улице, владениях 44–48, корпусе 2.

Уже возведен монолит зданий, идут работы по монтажу фасада, кладке наружных стен и перегородок, инженерных сетей, установке световых конструкций.

Дом на Кастанаевской улице, владениях 44–48, состоит из двух строений с центральной угловой секцией. Там будет 497 квартир (112 однокомнатных, 307 двухкомнатных и 78 трехкомнатных).

Дом по адресу Кастанаевская улица, владения 44–48, корпус 2, будет односекционным. Там разместится 161 квартира (23 однокомнатных, 113 двухкомнатных, 20 трехкомнатных). Пять квартир оборудуют для маломобильных граждан.

Для облицовки фасадов используют плитку трех цветов: терракотовую, белую и серую. На фасадах установят выносные корзины для кондиционеров.

Первые этажи зданий будут нежилыми. В каждом подъезде оборудуют двойные тамбуры, помещения для консьержей и комнаты для колясок. На прилегающей территории обустроят детские площадки и места для отдыха.

Дом на 364 квартиры по программе реновации введут в Царицыне в 2021 году. Сейчас на строительной площадке выполняются работы по возведению монолита.