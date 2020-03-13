В поселке Западный построят три социальных объекта по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Три объекта образования и спорта построят по программе реновации в поселке Западный, который расположен в районе Солнцево. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Согласно проекту планировки территории в поселке Западный жилая застройка по программе реновации будет обеспечена объектами социальной инфраструктуры. Это дошкольное учреждение на 230 мест, блок начальных классов на 175 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном", – заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По словам специалиста, проект планировки территории уже утвержден.
В Солнцеве в программу реновации включены 43 дома. В них проживают более 7,4 тысячи человек, которые переедут в новые жилые комплексы. Для реализации программы реновации уже подобраны четыре стартовые площадки по адресам:
- Боровский проезд, владение 1,
- улица Щорса, владение 15,
- Родниковая улица, владение 4/1,
- Родниковая улица, владение 5а.
В начале марта сообщалось, что около 300 пятиэтажных домов, ранее расселенных по программе реновации, планируют снести
до конца 2022 года. По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, сроки по конкретным домам различаются.