В поселке Западный построят три социальных объекта по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три объекта образования и спорта построят по программе реновации в поселке Западный, который расположен в районе Солнцево. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Согласно проекту планировки территории в поселке Западный жилая застройка по программе реновации будет обеспечена объектами социальной инфраструктуры. Это дошкольное учреждение на 230 мест, блок начальных классов на 175 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном", – заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам специалиста, проект планировки территории уже утвержден.

В Солнцеве в программу реновации включены 43 дома. В них проживают более 7,4 тысячи человек, которые переедут в новые жилые комплексы. Для реализации программы реновации уже подобраны четыре стартовые площадки по адресам:

Боровский проезд, владение 1,

улица Щорса, владение 15,

Родниковая улица, владение 4/1,

Родниковая улица, владение 5а.