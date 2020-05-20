Строительство жилого дома по программе реновации началось в Бабушкинском районе

10:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Бабушкинском районе началось строительство жилого дома по программе реновации. Здание на 172 квартиры расположится на улице Печорской, владении 7, сообщает Агентство "Москва".
По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас ведутся работы подготовительного периода, устройство временных дорог на участке и бытового городка.
Здание будет односекционным с подземной парковкой, возведенным по индивидуальному проекту. Фасады облицуют крупноразмерными керамогранитными плитами с корзинами для кондиционеров.
Предусмотрено 43 однокомнатных, 108 двухкомнатных и 21 трехкомнатная квартиры общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Шесть квартир оборудуют для маломобильных граждан.
На первых этажах разместятся нежилые помещения: вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного и хранения уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков, технические помещения и лифты.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Детскую площадку на время строительства перенесут на другое место. В новом дворе появится спортивная площадка.
Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
Ранее Москомэкспертиза согласовала проект жилого дома по программе реновации в Южном Бутове. Дом будет состоять из двух корпусов, объединенных общим подземным этажом. Жилье рассчитано на 176 квартир.
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