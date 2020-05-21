Более 250 домов и соцобъектов строят в Москве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 250 домов и социальных объектов строится и проектируется по программе реновации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"По состоянию на 21 мая по программе реновации жилищного фонда проектируются 92 объекта площадью 1,7 миллиона квадратных метров. В 167 корпусах площадью 2,3 миллиона квадратов ведется строительство", – заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Все дома возводятся по индивидуальным проектам. Жилая площадь должна быть не меньше, чем в старых домах. В новых домах кухни будут не менее девяти квадратных метров, больше площади квартирам добавят и широкие коридоры и балконы. На одного человека в новом доме будет приходиться 27,5–30 квадратных метров.

Просторные холлы позволят строителям оборудовать лифтовые кабины и увеличить коридоры. Жители смогут оставлять свои коляски на первом этаже. Все квартиры оборудуют необходимой сантехникой, электрическими плитами, на окнах установят двухкамерные стеклопакеты с москитными сетками.

Всю территорию вокруг зданий благоустроят, отремонтируют дороги, откроют школы, детские сады и поликлиники, объекты торговли и места досуга.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее включены 5174 дома. Благодаря программе 350 тысяч московских семей – более миллиона человек – переедут в новые дома.

Для строительства жилья подобрана 431 стартовая площадка. Желающим также предлагается докупить площадь с гарантированной 10-процентной скидкой от размера доплаты.

