Жилой дом на 216 квартир в Люблине планируют ввести по программе реновации в 2022 году

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Жилой дом на 216 квартир в Люблине планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

В настоящий момент работы уже начались – специалисты возводят подземную часть здания. Дом будет располагаться по адресу: улица Люблинская, дом 109/1.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что работы ведутся в строгом соответствии с нормами санитарной безопасности. Все работники имеют при себе средства индивидуальной защиты. Строительство проводится с помощью вахтового метода, чтобы свести к минимуму контакты специалистов между собой. Кроме того, по словам Загрутдинова, на местах работы организован температурный контроль.

"На входе на строительную площадку установлены дозаторы для обработки рук антисептиками. <...> Введен особый контроль за порядком утилизации использованных масок: их необходимо герметично упаковать в два полиэтиленовых пакета и только после этого выбросить в контейнер", – сообщил Загрутдинов.

В пресс-службе отметили, что общая площадь квартир составит 12703,8 квадратного метра. Четыре жилплощади оборудуют для маломобильных граждан.

"Всего здесь будет 216 квартир (однокомнатных – 45, двухкомнатных – 130, трехкомнатных – 41). <...> Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – отметили в пресс-службе департамента строительства.

На первых этажах планируют разместить нежилые помещения. В них войдут лифтовый холл, помещение дежурного, зона для размещения почтовых ящиков и другие элементы. Здание будет оборудовано системами входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

"Проектные решения предусматривают создание безбарьерной среды с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением маломобильных людей по территории жилого дома", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что также планируется благоустройство и озеленение придомовых территорий. В частности, специалисты установят детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки. На дворовой территории будут посажены деревья и кустарники.

Ранее стало известно о строительстве дома по программе реновации на юго-востоке Москвы. Работы будут вестись по адресу: улица Краснодарская, дом 6.