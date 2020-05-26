Мишустин потребовал сохранить объемы строительства, предусмотренные нацпроектами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал сохранить объемы строительства во всех регионах страны, которые были предусмотрены нацпроектами.

Он отметил, что гражданам нужно доступное и комфортное жилье, хорошие дороги, развитая инфраструктура.

"Во всех регионах страны необходимо сохранить объемы строительства в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ, а также уровень занятости в этой сфере", – сказал Мишустин на совещании о мерах по поддержке строительной отрасли и ЖКХ в рамках общенационального плана действий.

В Москве с 12 мая разрешили возобновить работу строительным и промышленным предприятиям. Это распространяется на строительство дорог, школ, детсадов и других необходимых городу объектов. На работу вернулись порядка 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч – в других регионах России.

При этом на работе не могут появляться лица с повышенной температурой и признаками ОРВИ. После болезни сотрудник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача. Вернуться могут только те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам. Если есть возможность дистанционной работы, следует оставаться дома.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономика страны начинает восстанавливаться. При этом он добавил, что для возврата на траекторию восстановления потребуется еще время.

