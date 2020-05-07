Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

17:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Предприятия промышленности и строительства в столице могут возобновить свою работу с 12 мая. Об этом на своем персональном сайте написал Сергей Собянин.
Это распространяется на строительство дорог, школ, детсадов и других необходимых городу объектов. Мэр подчеркнул, что работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
По его словам, на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционно, следует оставаться дома. Кроме того, выходить не нужно сотрудникам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.
Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. А после перенесенного заболевания работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.
В помещениях нужно обеспечить социальное дистанцирование, при необходимости – установить перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников. Они должны использовать средства индивидуальной защиты: маски, респираторы и перчатки.
Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции. При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль их обеспечит Роспотребнадзор.
По уточнению мэра, на работу вернутся 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч – в других регионах России.
Собянин продлил ограничения в городе до 31 мая. Это касается режима самоизоляции, функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. По мнению мэра, снятие ограничений в сфере услуг пока преждевременно.
Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая. Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Вводится обязательный масочный режим. В общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток, штраф за их отсутствие составит 5 тысяч рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.
Водителей и пассажиров такси тоже обяжут носят маски и перчатки. Штраф за нарушение – 5 тысяч рублей.
Собянин обратил внимание, что москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По утверждению главы города, вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без ограничений удастся нескоро.
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