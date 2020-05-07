Сингапурские ученые сдвинули дату окончания пандемии в России

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Ученые из Сингапура поменяли прогноз окончания пандемии коронавируса в России в сторону увеличения, передает РИА Новости.

По новым данным Сингапурского университета технологий и дизайна, эпидемия в стране может закончиться 8 сентября. В прошлый раз прогноз сдвинули вперед на 24 августа.

Даты могут корректироваться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, объясняют авторы модели. Они также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Специалисты изучают данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель – математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Ученые призывают относиться к любым прогнозам с осторожностью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти исходят из того, что назвать точную дату окончания пандемии коронавируса в стране невозможно. Представитель Кремля в конце апреля сообщал, что Россия должна выйти на плато по заболеваемости к середине мая.

Согласно информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось. В России выявлено 177 160 заболевших COVID-19, вылечились 23 803, скончались 1 625.