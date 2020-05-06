Ученые сдвинули срок завершения пандемии в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сингапурские ученые внесли правки в прогноз окончания пандемии COVID-19 по России. Специалисты перенесли дату на 24 августа, передает News.ru.

Для составления прогноза использовалась математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).

Ученые отмечают, что даты могут сдвигаться в любую сторону в зависимости от ситуации с коронавирусом и принятых мер. При этом они подчеркнули, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Специалисты уточнили, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Ранее ученые из Сингапура прогнозировали, что пандемии коронавируса в России может завершиться 7 августа, затем дату перенесли на 4 августа, а после на 8 августа и следом на 17 августа.

В России за прошедшие сутки подтверждено 10 102 случая коронавирусной инфекции. В Москве зафиксировано 5 714 случаев. Всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев в 85 регионах.