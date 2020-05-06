Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома, но вероятность этого "довольно мала". Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.

"На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов – обычная защита для предупреждения кишечных инфекций", – отметил вирусолог.

Также Альштейн рекомендовал при общении с другими людьми использовать маски, соблюдать дистанцию, а также регулярно мыть руки по приходу домой и дезинфицировать поверхности предметов.

Ранее главный эпидемиолог министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико рассказал, при каких условиях можно будет сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19.

По его словам, о завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%.

Брико отметил, что за прошедший месяц рост числа новых заболевших снизился с 27 до 6,9%, добавив, что показатели сократились практически в четыре раза. Он выразил мнение, что ситуация с коронавирусом в РФ начала стабилизироваться.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 10 102 случая коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрирован в 83 регионах. При этом в 4 961 выявленном случае клинических проявлений не было. Всего в стране выявлено 155 370 случаев.

