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Москва 24

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Общество

10:30

В России выявлено 10 102 новых заболевших COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтверждено 10 102 случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Они зарегистрированы в 83 регионах. При этом в 4 961 выявленном случае клинических проявлений не было.

В Москве зафиксировано 5 714 случаев, в Подмосковье – 822. 226 случаев в Санкт-Петербурге, 174 – в Нижегородской области, 133 – в Свердловской.

Нарастающим итогом в стране зафиксировано 155 370 случаев в 85 регионах. За последние сутки умерли 95 человек, из них 52 в Москве. Умер за весь период 1 451 человек. Выписано за сутки 1 770 пациентов, всего выздоровели 19 865 человек.

В России проведено почти 4,5 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением в целом по РФ за истекший период 2020 года находились 806 709 человек. По состоянию на 4 мая под контролем остаются 222 510 россиян.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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