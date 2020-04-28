Режим повышенной готовности продлили в Москве до 11 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве. Об этом мэр сообщил на своем персональном сайте.

Мэр Москвы обратил внимание, что, несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70% больше. Также Сергей Собянин поддержал принятое ранее президентом решение о продлении нерабочих дней еще на две недели.





Сергей Собянин мэр Москвы Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших.

Мэр также призвал москвичей оставаться дома на майские праздники.

Сергей Собянин сообщил, что в праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроки для школьников проводиться не будут.

В связи с продлением режима самоизоляции власти Москвы приняли еще ряд решений.

Соблюдение тишины

В обычное время закон о тишине разрешает проводить шумные ремонтные работы в жилых домах с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов в будние дни. Однако за последний месяц многие граждане стали работать из дома, в связи с чем требуется поддерживать рабочую атмосферу в дневные часы.

"Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более 4 часов в будние дни. Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина", – сообщил Собянин.

Таким образом, шумные ремонтные работы можно проводить только с 9 до 11 часов утра и с 17 до 19 часов вечера. Требования также распространяются на новостройки.

Выплата пособий

В ближайшее время в России начнут выплачивать "детские" доплаты безработным гражданам. Их размер составит 3 тысячи рублей в месяц. Отмечается, что эта сумма будет выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособиям по безработице.

"Таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) + 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц", – отметил градоначальник.

Перспективы летнего отдыха школьников

Поскольку проведение городских смен в школах несет риск возникновения новых очагов заболевания коронавирусом, было принято решение о приостановке организации детского отдыха сроком до 31 июля.

Уточняется, что решение о проведении третьей смены будет принято позднее.



Собянин сообщил о снижении динамики заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр отметил, что в настоящее время жизнь и здоровье людей зависит от поведения каждого. Он добавил, что вводимые ограничения начнут ослаблять сразу же, как только уровень заболеваемости пойдет на спад.

Ранее мэр заявил о том, что в Москве необходимо продолжать строгий режим самоизоляции.

При этом в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом президент России Владимир Путин поручил подготовить поэтапный план выхода граждан из режима самоизоляции. Предполагается, что постепенно снимать ограничения начнут с 12 мая. Отмечалось, что рекомендации должны быть разработаны с учетом эпидемиологической обстановки.