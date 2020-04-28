Путин поручил подготовить план выхода граждан из режима самоизоляции

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом поручил профильным ведомствам в течение недели подготовить план выхода граждан из режима самоизоляции. Соответствующие предложения необходимо направить до 5 мая.

Предполагается, что постепенно снимать ограничения начнут с 12 мая.

"Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, параметры, критерии последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режима ограничений", – заявил российский лидер.

Путин добавил, что рекомендации должны быть разработаны с учетом эпидемиологической обстановки.



Ранее глава государства заявил, что количество тестирований на выявление коронавирусной инфекции в РФ возросло в 60 раз. Так, в настоящее время проводится порядка 150 тысяч таких исследований в день.

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.