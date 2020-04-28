Путин поручил подготовить план выхода граждан из режима самоизоляции

18:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом поручил профильным ведомствам в течение недели подготовить план выхода граждан из режима самоизоляции. Соответствующие предложения необходимо направить до 5 мая.
Предполагается, что постепенно снимать ограничения начнут с 12 мая.
"Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, параметры, критерии последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режима ограничений", – заявил российский лидер.
Путин добавил, что рекомендации должны быть разработаны с учетом эпидемиологической обстановки.
Ранее глава государства заявил, что количество тестирований на выявление коронавирусной инфекции в РФ возросло в 60 раз. Так, в настоящее время проводится порядка 150 тысяч таких исследований в день.
Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: