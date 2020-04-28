Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Клинических проявлений не было у 2 609 человек, или 40,7%.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3075. В Московской области заразились 523 человека, в Санкт-Петербурге – 198, в Дагестане – 153, в Северной Осетии – 148, в Рязанской области – 101, в Нижегородской области – 89, в Свердловской области – 85.

Во Владимирской области зарегистрировали 79 случаев заражения, в Тульской области – 70, в Калужской и Мурманской областях – по 67, в Курской области, Татарстане и Оренбургской области – по 65, в Ростовской области – 64, в Воронежской области – 62, в Башкирии – 61, в Новосибирской области – 60, в Орловской области – 53, в Краснодарском крае – 51.

В Челябинской области зафиксировали 48 случаев, в Ярославской области и Красноярском крае – по 47, в Смоленской области и Приморском крае – по 45, в Ингушетии – 43, в Ханты-Мансийском АО – 41, в Калининградской области, Чувашии и Пензенской области – по 39, в Ленинградской области, Кабардино-Балкарии и Республике Марий Эл – по 38, в Ставропольском крае – 37, в Кировской области – 35.

33 случая обнаружили в Тамбовской области, по 32 – в Мордовии и Саратовской области, 30 – в Белгородской области, 29 – в Ульяновской области, 28 – в Хабаровском крае, по 26 – в Брянской и Липецкой областях, 25 – в Волгоградской области, по 22 – в Костромской области и Хакасии, по 18 – в Ненецком АО, Чечне и Бурятии, 17 – в Пермском крае, по 14 – в Ивановской области и Алтайском крае.

В Карачаево-Черкесии заразились 13 человек, в Ямало-Ненецком АО и Еврейской АО – по 12, в Омской области – 11, в Новгородской области – 10, в Тверской области и Калмыкии – по 9, в Адыгее, Астраханской, Самарской, Иркутской областях и Камчатском крае – по 8, в Республике Коми, Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) – по 7, в Карелии и Архангельской области – по, в Вологодской области, Удмуртии, Тюменской области и Томской области – по 5, в Псковской и Кемеровской областях – по 4, в Севастополе – 3, в Курганской области – 2, в Республике Тыва, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Крыму – по 1.

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выздоровели 1 110 человек, 606 из них – в Москве. За весь период выписали 8 456 человек.

За сутки подтверждено 72 летальных случая с COVID-19. В Москве умерли 44 человека. За весь период от коронавируса в РФ скончались 867 человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Роспотребнадзор определит список регионов в зоне риска распространения COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что жесткие ограничения из-за коронавируса должны действовать в стране еще как минимум две недели. По ее мнению, иначе риски дальнейшего распространения и "взрывного периода" останутся высокими.