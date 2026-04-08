Роспотребнадзор начал принимать меры из-за продажи в Сети крема с бензолом

Роспотребнадзор принимает меры из-за появления на маркетплейсах французского крема La Roche-Posay, который может содержать канцероген бензол. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.

Уточняется, что Роспотребнадзор уже направил письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием довести до участников рынка информацию о том, чтобы не допускать продажу продукции, которая создает риски для здоровья граждан и не соответствует требованиям законов.

Ситуация находится на контроле ведомства, говорится в сообщении.

Год назад Роспотребнадзор уже выявлял бензол, который способен вызвать рак, в составе крема La Roche-Posay. Тогда опасный товар продавался на маркетплейсе Wildberries. Утверждалось, что продукт не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного союза.

