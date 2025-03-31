Химик Дорохов: просроченные кремы могут привести к экземе и иным кожным заболеваниям

Фото: 123RF/serezniy

Кремы с истекшим сроком годности могут привести к экземе, воспалительным дерматитам и иным кожным заболеваниям. Об этом рассказал химик Алексей Дорохов, сообщает Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что по истечению срока годности кремы становятся хорошей средой развития бактерий и грибков. При этом запах и цвет косметического средства могут не поменяться, обратил внимание химик.

По словам Дорохова, после окончания срока годности в креме разлагаются компоненты, которые стимулируют работу средства. Однако с распадом одних соединений образовываются другие, более опасные.

В качестве примера химик привел бензоилпероксид, который зачастую содержится в составе кремов от акне. Это вещество убивает бактерии и очищает поры. Однако при разложении оно превращается в бензол, который, в свою очередь, провоцирует развитие онкологических заболеваний.

Дорохов предупредил, что порой просроченные косметические средства могут угрожать жизни, в частности, при нанесении средства на поврежденные участки кожи.

Химик посоветовал проверять срок годности кремов, хранить их в прохладном сухом месте, а также не игнорировать изменения свойств и внешних характеристик средства.

Между тем дерматолог Юлия Галлямова объяснила, что использование косметики в детском возрасте может привести к появлению пигментных пятен и морщин на лице к 18–20 годам.

По словам специалиста, агрессивное воздействие косметики способно привести к нарушению микробиома кожи, что, в свою очередь, ускоряет процесс старения. Как отметила врач, из-за этого уже в 14–15 лет появляются пигментные пятна.