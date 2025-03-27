Депутат Леонов призвал Роспотребнадзор проверить краски для волос Schwarzkopf и Syoss

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Депутат Госдумы Сергей Леонов призвал Роспотребнадзор провести проверку красок для волос от производителей Schwarzkopf и Syoss на безопасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо парламентария.

Леонов прикрепил к документу информацию СМИ о том, что в товаре производителей был обнаружен бутилфенилметилпропионал, который в некоторых случаях может привести к нарушению репродуктивной функции и контактному дерматиту.

В связи с этим депутат обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить полученные данные. В случае подтверждения информации он предложил поручить региональным отделениям ведомства организовать внеплановые проверки торговых точек для изъятия продукции из продажи.

Кроме того, подчеркнул парламентарий, еще в 2023 году Роспотребнадзор выявил опасность указанного компонента для репродуктивной функции. Он указал, что вещество было внесено в список запрещенных в парфюмерно-косметической продукции.

Тем не менее химический компонент в качестве синтетической отдушки все еще можно найти в товарах, продающихся на полках российских магазинов, обратил внимание Леонов.

Ранее СМИ писали, что французская косметическая компания L'Oreal отзывает из продажи все партии своего средства от акне Effaclar Duo из-за того, что в нем содержится перекись бензоила. Как уточняли Центры по контролю и профилактике заболеваний США, вещество в больших количествах может вызывать лейкемию.

В связи с этим Леонов призывал защитить россиян от "ядовитого" крема La Roche-Posay, вызывающего рак. В другом письме к Поповой он отмечал, что в прошлом году группа западных ученых и аналитиков частной лаборатории Valisure доказала, что бензол содержится в десятках известных брендов косметики.