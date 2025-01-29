Врач Лишин предупредил об опасности приема "грибных" БАДов с маркетплейсов

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Биологически активные добавки с содержанием грибов могут вызвать сильную аллергию и отравление. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.

Ранее телеграм-канал "Shot Проверка" сообщил о появлении на маркетплейсах "порошков из грибов" под видом нейростимуляторов. По заявлениям продавцов, добавки должны оказывать положительное влияние на сознание и деятельность мозга. Однако некоторые покупатели отметили, что после приема испытывают нестандартные ощущения, вроде плохого контроля тела и других.

По словам Лишина, биологически активные добавки не являются лекарствами. Поэтому строгого контроля качества и исследований об их влиянии на здоровье почти нет.

"Компании, выпускающие эти препараты, понимают, что у них свободное поле действий. Они могут добавить вещества в разной концентрации: чуть больше или чуть меньше", – указал эксперт.



Виктор Лишин врач-терапевт Первое, что может быть при приеме БАДов с грибами, – это местная реакция: крапивница, высыпание и даже отек Квинке.

Также, по словам терапевта, добавки могут вызвать у человека нарушение пищеварения и отравление.

"Опасность есть и в индивидуальном влиянии компонентов на конкретного человека. Кому-то может быть достаточно 20 микрограммов вещества, чтобы получить побочный эффект, а кто-то ничего не почувствует и после 100 микрограммов. Это очень индивидуально", – подчеркнул врач.

Ранее россиян предупредили об опасности приема противовирусных препаратов. Отмечается, что последствия от такого лечения могут быть непредсказуемы. Медикаменты не разрушают клеточные стенки вируса напрямую, а усиливают внутренние резервы организма.