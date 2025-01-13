Диетолог Лазуренко предупредила об опасности "жиросжигающих" БАДов

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"Жиросжигающие" БАДы в лучшем случае не оказывают на организм выраженного воздействия, а в худшем – провоцируют аллергии, а также проблемы с метаболизмом, желудочно-кишечным трактом и печенью. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт Наталья Лазуренко.

Ранее на фоне окончания новогодних праздников интернет-продавцы зафиксировали увеличение спроса на препараты для похудения среди россиян, сообщил телеграм-канал "Shot Проверка". Отмечается, что больше всего в первые недели января выросли продажи капсул для уменьшения аппетита и улучшения обмена веществ, дренажных напитков от отеков и детокс-чаев.



Наталья Лазуренко диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт То есть БАДы являются веществами в некоем разведении, которые нужно вводить в рацион, если он обеднен. Это единственная и истинная цель их применения. В целом же все, что пытаются продать под видом средств для сжигания жира, – это либо слабительные или мочегонные, либо пустышки, либо и вовсе вредные для здоровья добавки.

Притом особенно опасно приобретать подобные препараты на маркетплейсах из-за слабого регулирования их распространения, считает диетолог. В результате в свободном доступе оказывается как некачественная продукция, так и подделки.

"Это кот в мешке: в Сети БАДы есть где угодно в каком угодно варианте. Более того, существуют магазины-однодневки, которые сегодня есть, а завтра – уже нет, и привлекать к ответственности в случае проблем будет некого", – предупредила Лазуренко.

В целом нужно понимать, что лишний вес представляет собой хроническое, рецидивирующее заболевание, напомнила эксперт. Поэтому избавиться от него получится лишь за счет комплексного лечения, подобранного специалистом – диетологом или эндокринологом. Учитывая индивидуальные особенности организма, он подберет рацион питания, на котором человек сможет находиться долго и при этом сохранять работоспособное состояние.



Наталья Лазуренко диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт Сами БАДы при определенных обстоятельствах назначаются врачом. Например, при дефиците тех или иных веществ. Но делать это бездумно и бесконтрольно нельзя никому.

Если же необходимость внедрения БАДов в рацион обоснована с медицинской точки зрения, покупать их рекомендуется у официальных дистрибьюторов, подчеркнула Лазуренко. Вместе с тем следует предварительно читать отзывы и обращать внимание, есть ли у товара сертификационные документы, а также проверять его состав.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова назвала способы похудеть после праздников. Прежде всего речь идет о нормализации режима питания: необходимо принимать пищу четыре раза в день – во время завтрака, обеда, ужина и перекуса. Помочь может в том числе и соблюдение принципа тарелки, который предполагает деление блюда с точки зрения количества содержащихся в нем белков, углеводов и клетчатки. Плюс прийти в форму позволят качественный сон и физическая активность, подытожила эксперт.