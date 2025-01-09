Врач Дианова перечислила пять правил борьбы с лишним весом после праздников

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Соблюдение принципа тарелки, четырехразовое питание, употребление чистой воды, качественный сон и физическая активность помогут сбросить лишний вес после новогодних каникул. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Одной из главных причин набора веса в длинные новогодние выходные специалист назвала сдвинутый режим питания. Чтобы прийти в форму, эксперт посоветовала вернуться к привычному четырехразовому приему пищи – завтрак, обед, ужин и перекус.

Кроме того, в рационе необходимо придерживаться метода тарелки, указала Дианова.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Четверть блюда должен занимать белок, четверть – сложные углеводы и две четверти – клетчатка, состоящая в большей части из овощей и в меньшей из фруктов, ягод и сухофруктов. Это сбалансированное питание.

Алкоголь, сладкие и газированные напитки в праздники могли негативно повлиять на уровень глюкозы в крови. К тому же недостаток чистой воды провоцирует сгущение желчи и появление песка в почках. Поэтому специалист посоветовала употреблять перед каждым приемом пищи хотя бы 200 миллилитров жидкости комнатной температуры.

Также для сброса лишних килограммов Дианова порекомендовала нормализовать сон.

"Люди, которые недосыпают, склонны на следующий день съедать больше сладкого. Это связано с тем, что снижается когнитивная функция и хочется постоянно взбодриться. Нужно спать не менее 7–8 часов", – указала эксперт.

Кроме того, для снижения веса необходимо двигаться.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Йога, пилатес, спортзал, бег, занятия дома – физическая активность может быть любой. Главное, чтобы она приносила удовольствие и не была в тягость.

Ранее россиянам рассказали, какие диеты могут нанести серьезный вред здоровью. В частности, опасным считается голодание: если долго не есть, организм и мышечные ткани начинают разрушаться, после чего вес может быстро вернуться. Кроме того, не стоит практиковать полный отказ от углеводов, который чреват снижением работоспособности и замедлением биохимических процессов.

