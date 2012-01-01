Ученые доказали, что лишний вес быстро возвращается по "старой памяти"

Группа исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружила, что жировые клетки млекопитающих сохраняют информацию об ожирении. Что это означает для планирующих худеть – в материале научного обозревателя Николая Гринько.



Каждый, кто хотя бы раз пытался сбросить вес, знает, что снизить количество жира в организме довольно тяжело, но еще тяжелее потом удерживать достигнутый результат. Организм будто из воздуха выкачивает дополнительные калории, активно и очень быстро перерабатывая их в новую жировую ткань.

Поборники диет знают об этом эффекте довольно давно, но он всегда считался исключительно психологической проблемой. Полагали, что человек, довольный своим новым весом, подсознательно успокаивается и начинает есть больше, стремительно возвращая потерянные килограммы. Этому явлению даже дали название "эффект йо-йо" в честь игрушки, спускающейся и затем быстро поднимающейся по веревке.

Но недавно выяснилось, что ускоренный набор веса после диеты – это работа так называемой клеточной памяти. Швейцарские ученые обнаружили, что жировые клетки млекопитающих сохраняют информацию об ожирении буквально на генном уровне. Исследователи изучали мышей, страдавших ожирением, но потерявших лишний вес благодаря диете. Когда срок голодания истек, и грызуны вернулись к приему обычной пищи, богатой жирами, они начали набирать вес намного быстрее, чем мыши, не имевшие до этого лишнего веса. Эпигенетики назвали этот процесс obesogenic memory, что можно перевести, как "ожирением по памяти".

Авторы опубликовали свое исследование, указав в нем, что "эти изменения, по-видимому, подготавливают клетки к патологическим реакциям в среде, способствующей ожирению". Говоря простым языком, клетка, не знавшая недостатка в питании и вдруг испытавшая голод, воспринимает это как стресс, который может повториться в будущем. Поэтому она старается как можно быстрее восстановить, а затем и превысить запасы энергии, чтобы быть готовой к грядущим невзгодам.



Эксперименты на мышах показали, что потеря веса после значительного набора массы тела заставляет жировые клетки-адипоциты еще сильнее реагировать на нормальную, не диетическую пищу. В них будто бы включены "настройки ожирения", которые не сбрасываются даже после продолжительного дефицита поступающих извне жиров.

Конечно, нас больше интересует, существует ли такой механизм в организме человека. Для того, чтобы выяснить это, авторы работы изучили жировую ткань людей, прошедших через липосакцию – хирургическую операцию по удалению жира – и перенесших другие плановые операции. Раз человеку понадобилась липосакция, значит, у него было ожирение, причем, в довольно запущенной стадии. А если жировую ткань удаляли в ходе других операций, значит, глубокого ожирения у пациента не было.

Сравнив образцы клеток, швейцарские ученые обнаружили признаки того самого "ожирения по памяти" и в человеческих тканях. Группа исследователей считает, что "эти результаты указывают, что ожирение вызывает клеточные и транскрипционные изменения в жировой ткани, которые не исчезают даже после значительной потери веса".

Что ж, теперь можно считать научно доказанным отсутствие вины самого человека в том, что после диеты он вновь быстро набрал вес. Фразы вроде "нужно просто уметь держать себя в руках" и "у тебя нехватка силы воли" можно списывать в утиль, поскольку никакими психологическими усилиями невозможно переписать собственный клеточный механизм.

Хотя...