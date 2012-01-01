Ученые изобрели способ общаться во сне

Исследователи из калифорнийского стартапа сообщили, что им удалось осуществить первый в мире обмен сообщениями между людьми, находящимися в состоянии осознанного сновидения. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Удивительно, но при всем впечатляющем уровне развития современной науки человечество до сих пор до конца не понимает, что такое сон и для чего он нужен. Есть огромное количество теорий и предположений, экспериментов с подтвержденными результатами, но полностью объяснить, для чего организму требуется "отключка" общей продолжительностью в треть жизни, исследователи так и не сумели.

Люди изучают сон очень давно: например, о таком явлении, как осознанные сновидения, писал еще Аристотель. Так называют состояние, находящееся между бодрствованием и фазой быстрого сна, когда человек осознает, что спит, и при этом способен в определенной степени управлять содержанием снов.

Современное понятие осознанных сновидений появилось в 1913 году – его предложил голландский психиатр Фредерик ван Эден. Но феномен еще долго оспаривался наукой, пока в конце 1970-х годов не был проведен интересный тест. Людей, утверждавших, что способны управлять сном, попросили двигать глазами по заданному шаблону с полной амплитудой – спящий человек никогда так не делает. Оказалось, что "осознанные сновидцы" действительно способны на такие действия, при этом вся сканирующая аппаратура подтверждала, что человек действительно спит.

Калифорнийская компания REMspace, занимающаяся нейротехнологиями и специализирующаяся на улучшении сна, в прошлом месяце решилась на впечатляющий эксперимент. Два его участника, мужчина и женщина, спали каждый у себя дома, при этом их мозговые волны и другие полисомнографические данные отслеживались и отправлялись на удаленный сервер. В более ранних исследованиях компания продемонстрировала, что датчики электромиографии лица могут расшифровывать специфические звуки, издаваемые во сне. Это привело к разработке Remmyo – языка сновидений, который можно обнаружить с помощью чувствительных датчиков.

Когда программа зафиксировала, что первый участник вошел в осознанный сон, она сгенерировала случайное слово на языке Remmyo – "жилак" (zhilak). Слово прозвучало в наушниках, надетых на участника эксперимента, и доброволец повторил его. Запись его голоса была отправлена на сервер, а восемь минут спустя в осознанный сон вошла вторая участница. Голос первого экспериментатора был проигран в ее наушниках, и после пробуждения она смогла повторить задуманное слово.



Основатель и генеральный директор компании Майкл Радуга (Michael Raduga) заявил: "Вчера общение во сне казалось научной фантастикой. Завтра это станет настолько привычным, что мы не сможем представить свою жизнь без этой технологии. Это открывает двери для бесчисленного множества коммерческих применений, меняя наше представление о коммуникации и взаимодействии в мире снов. Вот почему мы считаем, что фаза быстрого сна и связанные с ней явления, такие как осознанные сновидения, станут следующей крупной отраслью после искусственного интеллекта".

В компании считают, что со временем технология разовьется настолько, что с ее помощью можно будет проводить со спящими людьми психотерапевтические сеансы, корректировать их реакции и в конце концов на самом деле проводить полноценное общение, как в чатах и мессенджерах. Однако многие специалисты уверены, что такие выводы делать рано, да и вообще к технологии стоит относиться скептически – хотя бы потому, что стартап не раскрывает технических подробностей и принципов, на которых работает их аппаратура.

Да и вообще, ночью мозгу требуется полноценный отдых, а не "полноценное общение". Вряд ли найдется много желающих оставаться на связи в прямом смысле слова 24 часа в сутки.

Хотя...