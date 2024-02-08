Сонное царство: как люди исторически разделились на "сов" и "жаворонков"

Группа ученых из университетов Теннесси и Пенсильвании опубликовали работу, из которой следует, что разделение на "сов" и "жаворонков" имеет глубокие исторические корни. Оно отражает разницу между метаболизмом неандертальцев, денисовцев и современных людей. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



"Совы" никогда не поймут "жаворонков". Человек, бодро просыпающийся с рассветом, всегда раздражает тех, кто даже с помощью огромной чашки кофе еле-еле "включается" к полудню. Но и "жаворонки" искренне недоумевают: как можно сохранять энергию допоздна, если уже в девять вечера непреодолимо тянет в кровать?

Мы всегда думали, что это не больше чем разница в темпераментах. Но американские биологи предполагают, что дело обстоит гораздо серьезнее. Непреодолимое противостояние заложено в нас генетически: грубо говоря, "жаворонки" – это потомки неандертальцев и денисовцев, а "совы" – нет.

За последние 30 лет ученые смогли достаточно глубоко изучить историю Homo Sapiens. Стало известно, что около 700 тысяч лет назад от африканской человеческой популяции отделилась относительно небольшая группа, которая мигрировала в Евразию. Спустя еще 300 тысяч эта популяция тоже разошлась. Гоминиды, распространившиеся на запад, стали неандертальцами, а их восточные родственники – денисовцами.

Эти две группы существовали сотни тысяч лет, но 400 веков назад постепенно вымерли. К тому времени современные люди уже вышли за пределы Африки, по пути иногда скрещиваясь и с неандертальцами, и денисовцами. Поэтому сегодня фрагменты ДНК этих двух групп можно найти и у ныне живущих.

Исследователи из университетов Теннесси и Пенсильвании обнаружили, что некоторые из генов неандертальцев и денисовцев были связаны со сном и влияли на суточные ритмы вымерших гоминидов. Внутри клеток каждого вида животных в течение дня сотни белков взаимодействуют друг с другом в рамках 24-часового цикла. Они не только контролируют, когда мы засыпаем и просыпаемся, но и влияют на аппетит и обмен веществ. Чтобы изучить циркадные ритмы неандертальцев и денисовцев, ученые исследовали 246 генов, контролирующие биологические часы, и сравнили их с генами современных людей. Было найдено более тысячи мутаций, уникальных только для одного из трех подвидов человека.



После этого ученые изучили британский биобанк – базу данных, содержащую геномы полумиллиона добровольцев. Вместе со своей ДНК они предоставили ответы на длинный список вопросов, связанных со здоровьем. В том числе рассказали, когда им комфортнее просыпаться. К удивлению исследователей, почти все "жаворонки" несли в себе следы ДНК вымерших подвидов.

Ученые попытались объяснить, почему древние гоминиды вставали рано. Первые люди жили в Африке, довольно близко к Экватору, где продолжительность дня и ночи остается примерно одинаковой в течение года. Но неандертальцы и денисовцы переселились в более высокие широты, а там светлое время суток длиннее летом и короче зимой. За сотни тысяч лет их циркадные часы, возможно, адаптировались к новым условиям.

Когда современные люди вышли за пределы Африки, они также столкнулись с проблемой адаптации к более высоким широтам. После скрещивания с неандертальцами и денисовцами некоторые из их потомков унаследовали гены, отвечающие за биологические часы, которые лучше подходили для их нового дома.

Конечно, в научном мире сразу же возник и скептический взгляд на эти выводы. И главным недостатком исследования называют тот факт, что оно основано на базе данных, ограниченной британцами. Но авторы уже начали работу над изучением других популяций – европейской и азиатской. Если и там обнаружатся такие же совпадения, мы хотя бы будем знать причину разделения на "сов" и "жаворонков". Правда, примирить их между собой это вряд ли поможет.

Хотя…

