Ученые нашли способ быстро заживлять раны с помощью нового типа клеток

Группа австралийских ученых открыла новый тип клеток, которые способны улучшить восстановление и формирование тканей. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Исследователи из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) обнаружили совершенно новый тип стволовых клеток, которым дали название EndoMac. Они обладают уникальной способностью трансформироваться в два специфических типа клеток: эндотелиальные клетки, которые формируют кровеносные сосуды, и макрофаги, которые являются иммунными клетками, ответственными за восстановление и защиту тканей. Задача таких клеток – помогать расти кровеносным сосудам, когда организм требует этого. Они активируются при повреждении или плохом кровотоке, после чего быстро размножаются, способствуя заживлению.

Ученые уже почти целый век подозревали, что такие клетки должны существовать в организме млекопитающих – все теоретические выкладки указывали на это. Но обнаружить их удалось лишь недавно, причем на поиски было потрачено девять лет упорной работы. EndoMac-клетки нашлись во внешнем слое аорты у взрослых мышей. Группа исследователей под руководством профессора Питера Псалтиса опубликовала отчет об этом в издании Nature Communications.

На нынешнем этапе изучения авторы работы считают, что такие клетки обладают огромным потенциалом в регенерации тканей, например, при диабете, когда организму критически важно оперативно восстанавливать повреждения сосудов. Важно отметить, что эти клетки не несут в себе типичных "собственные" маркеров, а это значит, что для иммунной системы пациента они будут оставаться практически невидимыми, не вызывая реакции отторжения.

Авторы работы выделили EndoMac-клетки у мышей, вырастили их и дождались, пока они образуют колонии. Затем колонии были протестированы на лабораторных мышах с диабетом. Оказалось, что такая терапия в несколько раз ускоряет заживление ран, которые обычно при диабете затягиваются очень медленно, или же вообще не заживают. Клетки быстро приживались в ранах, начинали активно размножаться и процесс восстановления занимал буквально несколько дней.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сейчас исследовательская группа продолжает поиск клеток с аналогичными свойствами, на направленными на регенерацию кожи и мышц. Ученые надеются, что смогут поделиться результатами уже в ближайший год. Параллельно запущена работа по поиску EndoMac-клеток в организме человека. Поскольку существование такого типа теперь доказано, вероятность обнаружения их в человеке выросла многократно.

Исследователи так комментируют свою работу: "Это представляет собой значительный прогресс в нашем понимании регенерации кровеносных сосудов и открывает перспективы для создания более эффективных методов лечения, которые поддерживают способность организма к заживлению и поддержанию функций с течением времени".

У открытия есть все шансы дать медицине такой же мощный толчок, каким стало обнаружение стволовых клеток. Сегодня их используют практически во всех сферах, чисто теоретически они позволяют восстановить любой орган. Но чем шире наша база знаний о них, тем точнее и эффективнее будет их применение, а находка EndoMac-клеток должна стать еще одной главой в этой истории. Возможно, уже в ближайшие годы мы научимся лечить любые раны, просто заселив в них культуру "ремонтных" клеток на пару дней и наложив повязку.

Хотя...