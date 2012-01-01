Ученые провели первую трансплантацию искусственного титанового сердца

Исследователи из Техасского института сердца и компании BiVACOR объявили о первой успешной трансплантации искусственного титанового сердца, использующего ротор с магнитной левитацией. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Для начала давайте определимся с терминологией. Сегодня термином "искусственное сердце" называют сразу два вида устройств. Первые – так называемые гемооксигенаторы, или аппараты искусственного кровообращения. Это стационарные лабораторные установки, состоящие из артериального насоса для перекачивания крови и оксигенатора, насыщающего кровь кислородом. Такие устройства используют в кардиохирургии при проведении операций на сердце.

Вторая группа – кардиопротезы, то есть компактные устройства, которые имплантируются в организм человека, чтобы заменить сердечную мышцу. И если первый вид активно используется в медицине, поскольку предназначен для относительно кратковременного использования, то второй должен работать намного дольше.

В этом и заключается проблема: к сегодняшнему дню не существует кардиопротезов, способных полностью взять на себя работу изношенного органа.

Сейчас медицина может заменить лишь некоторые органические компоненты искусственными – клапаны, крупные сосуды, предсердия, желудочки. Но искусственные сердца до сих пор рассматриваются как временная мера, позволяющая пациенту с тяжелой сердечной патологией дожить до пересадки донорского сердца.

Согласно заявлению Техасского института сердца, где была проведена операция по имплантации, сердце "представляет собой изготовленный из титана бивентрикулярный роторный кровеносный насос с единственной движущейся частью – это вращающийся на магнитной подвеске ротор, который перекачивает кровь и заменяет оба желудочка отказывающего сердца".



Главная особенность разработки – именно этот ротор. Дело в том, что такая схема позволяет существенно снизить силу трения, возникающего в любой вращающейся системе. Трение изнашивает детали, а это в свою очередь сокращает работоспособность прибора. В случае с искусственным сердцем время бесперебойной работы имеет решающее значение, поскольку от него в прямом смысле зависят человеческие жизни. Новый ротор вращается, перекачивая кровь и при этом, по словам авторов проекта, не повреждает клетки крови во время работы.

Устройство размером примерно с кулак способно качать кровь со скоростью 12 литров в минуту, а этого, по словам авторов, достаточно даже для того, чтобы взрослый мужчина мог заниматься физическими упражнениями.

Разумеется, это не означает, что носителю кардиопротеза можно будет совершать пробежки – этого не позволит хотя бы внешний блок, содержащий перезаряжаемый аккумулятор и управляющий процессор. Блок соединяется с искусственным сердцем достаточно крупным кабелем, выведенным наружу через разрез в тканях организма.

Имя пациента, получившего кардиопротез с магнитной левитацией, по понятным причинам не разглашается. Но известно, что его состояние стабильно, он пересадки донорского органа в одной из палат института.

Исследователи продолжат клинические испытания и наблюдение за первым пациентом. После этого они планируют включить в исследование еще четырех человек с сердечной недостаточностью.

Сегодняшний взрывной график развития технологий позволяет смело предположить, что через какой-нибудь десяток лет искусственные сердца станут полностью автономными и смогут поддерживать жизнь пациента годами.

Хотя...