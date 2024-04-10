Ученые из США начали выращивать мини-печень внутри организма пациента

Специалисты американской биотехнологической компании приступили к разработке клеточной терапии для больных с отказом печени. В рамках исследования первый пациент с терминальной стадией заболевания уже прошел терапию, в результате которой в его организме должен вырасти второй такой орган. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Ежегодно во всем мире от заболеваний печени умирают десятки тысяч человек. Многих из них можно было бы спасти с помощью пересадки, но в трансплантологии постоянная нехватка донорских органов. Парадоксально, но есть и обратная проблема – дефицит пациентов. Дело в том, что орган, подготовленный для пересадки, не может храниться долго, за это время может так и не найтись тот, кому он подойдет по всем медицинским показаниям. Одним словом, трансплантология – дело не только сложное, но еще и очень зависящее от удачи. Поэтому ученые уже давно ищут способы выращивания донорских органов из стволовых клеток.

Биотехнологи из американской компании LyGenesis испытывают метод, который может позволить создавать "заготовки" или органоиды прямо в организме пациента. В частности – в лимфатических узлах, расположенных рядом с печенью. Они являются важной частью иммунной системы человека, хорошо подходят для такого эксперимента по двум причинам. Во-первых, узлы хорошо снабжаются кровью, что позволит не ограничивать будущий органоид в питательных веществах. А во-вторых, их буквально сотни по всему телу, и если какие-то из них будут использоваться в качестве "инкубаторов", остальные возьмут на себя дополнительную нагрузку.

Конечно, подобные эксперименты нельзя проводить на человеке без предварительных испытаний на лабораторных животных. Тесты уже были проведены на мышах, собаках и свиньях, и все они прошли успешно. Миниатюрные органоиды сформировалась в течение двух месяцев и имели клеточную структуру, идентичную здоровой печени.



Конечно, создать в лимфатическом узле полноценный орган невозможно, и дело не только в нехватке свободного пространства или питания. Органоиды успешно растут только тогда, когда в организме циркулируют химические "сигналы бедствия" от отказывающей печени. Но как только растущие "мини-печени" начинают выполнять заложенную природой функцию – фильтрацию крови, – такие сигналы прекращаются. По крайней мере, именно так было во время экспериментов с животными.

Компания планирует привлечь к испытаниям 12 пациентов уже к середине 2025 года и обещает сразу же опубликовать первые результаты. Эксперимент не только покажет, насколько такое вмешательство безопасно для человека, но и поможет выяснить, сколько таких органоидов реально вырастить одновременно в одном пациенте. Врачи, проводящие исследование, введут клетки печени максимум в пять лимфатических узлов, чтобы определить, могут ли дополнительные органы повысить вероятность успеха процедуры.

Сейчас первый пациент с терминальной стадией заболевания уже прошел терапию, в результате которой в его организме должна вырасти вторая печень. В отчете сообщается, что он идет на поправку после лечения, однако формирование нового органа может занять несколько месяцев. А чтобы предотвратить первоначальное отторжение донорских клеток, пациент получает иммунодепрессанты. В дальнейшем специалисты планируют использовать собственные стволовые клетки пациента. В этом случае удастся полностью исключить возможность отторжения.

В общем похоже, что в обозримом будущем замена печени может стать такой же банальной процедурой, как поход к стоматологу.

Хотя…