Ученые нашли способ повернуть процесс старения вспять

Группа ученых из Онкологического центра Андерсона Техасского университета нашла способ обратить вспять процесс старения у лабораторных мышей. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Человечество тысячелетиями ищет рецепт вечной молодости. Нефертити принимала ванны из молока, Майкл Джексон спал в кислородной камере, царь из "Конька-горбунка" прыгал из котла в котел. Как мы знаем, прорывных результатов эти методы не принесли, а потому современная наука продолжает искать способ если не обратить старение, то хотя бы ощутимо замедлить этот процесс. К сожалению, пока особенных достижений не наблюдается. О чем можно говорить, если ключевые механизмы старения были определены только в 2013 году.

Тем не менее сегодня мы знаем o нем гораздо больше. Одними из главных виновников приближения организмов в естественному концу сегодня считаются теломеры. Так называют повторяющиеся нуклеотидные последовательности на концах хромосом, которые защищают ДНК от деградации. Есть очень приблизительное, но образное сравнение – наконечники шнурков, которые называют эглетами. Точно так же, как эглет не позволяет шнурку расплетаться, теломеры не дают молекулам ДНК накапливать сбои и ошибки. Но ресурс этих защитников не бесконечен. Ремонтируя повреждения, они со временем укорачиваются и рано или поздно теряют свою функцию. Каждое деление клетки делает теломеры все короче и короче, итог – разрушение и смерть.

Но не все так печально. Существует фермент теломераза, который удлиняет теломеры в стволовых клетках. В обычных клетках ген, ответственный за выработку теломеразы, деактивирован, и ученые многих лабораторий ищут способ вновь его запустить. Исследователи из Техасского университета обнаружили низкомолекулярное соединение, которое, похоже, способно на такой трюк. Биохимики изучили более 650 тысяч различных веществ и нашли молекулу, которая реактивировала выработку теломеразы у мышей, возраст которых эквивалентен 75 годам для людей.

Введение этого соединения грызунам в течение полугода привело к удивительным результатам. В центрах памяти гиппокампа начали формироваться новые нейроны, что помогло мышам улучшить результаты в когнитивных тестах. Кроме того, "молекула против старости" смогла обратить саркопению – так называют возрастное уменьшение мышечной массы, силы и координации. Престарелые мыши неожиданно стали сильнее, быстрее, а их движения – более скоординированными. Наконец препарат сильно уменьшил накопление воспалительных маркеров, ответственных за множество старческих заболеваний.



Как обычно, исследователи осторожно заявляют, что праздновать победу над старостью людям еще очень рано. Во-первых, эксперимент признан удачным только на лабораторных мышах, предстоит еще множество повторных испытаний, чтобы убедиться в положительном результате. Во-вторых, никто еще не изучал побочных явлений, которые могут возникнуть от такой молекулярно-клеточной терапии. А в-третьих, очень часто "мышиные" эксперименты оказываются совершенно неприменимы к людям. Грызуны, хоть они и млекопитающие, расположенные на эволюционном древе намного ближе к людям, чем, скажем, мушки-дрозофилы, все же довольно сильно отличаются от Homo Sapiens.

На то, чтобы перенести технологию на людей, потребуются долгие годы упорной и сложной работы. Нынешнее поколение ученых может и не дожить до появления лекарства от старости.

Хотя...