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07 июня, 09:14

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Ученые из США работают над технологией пересадки головы на другое тело с помощью ИИ

Поменяться телами: как ученые собираются пересаживать людям головы

Американский проект BrainBridge начал разработку технологии по пересадке человеческой головы на донорское тело с помощью хирургических роботов и искусственного интеллекта. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: brainbridge.tech

Сеть облетел впечатляющий видеоролик: компьютерная графика иллюстрирует будущую операцию по пересадке. Два многоруких робота, ловко манипулируя хирургическими инструментами, одновременно отделяют две головы от разных тел. И затем одна из них пришивается к новому туловищу. Робот тщательно соединяет все мышечные и нервные волокна, затем некими таинственными лучами восстанавливает кожу, и пациент отправляется на реабилитацию. Ролик получился настолько реалистичным, что особо чувствительным его лучше не смотреть.

Компанию BrainBridge создал 33-летний молекулярный биолог Хашем Аль-Гайли. В последнее время он уделяет много времени популяризации науки, написанию книг, выпуску фильмов, продюсированию и так далее – вот почему видеоролик настолько впечатляет зрителей. Аль-Гайли заявляет, что для будущих операций применят высокоскоростные автоматизированные манипуляторы, управляемые системой искусственного интеллекта. По его словам, до реального воплощения таких чудес осталось не больше десяти лет. И тогда технология даст шанс людям с неизлечимыми болезнями, включая рак и нейродегенеративные заболевания.

Если все это вам что-то смутно напоминает, то вы не ошибаетесь: очень похожая история случилась в 2017 году. Другой харизматичный ученый, итальянец Серджо Канаверо заявил, что совсем скоро сможет подарить новое тело русскому программисту Валерию Спиридонову, страдающему от спинальной мышечной атрофии – наследственной болезни, поражающей двигательные нейроны. Канаверо выступил с яркой презентацией, Спиридонов дал множество интервью, была назначена дата операции, но так ничего и не произошло. Шум в СМИ довольно быстро утих, и сегодня уже никто не вспоминает ни о итальянском хирурге, ни о его грандиозных планах.

Вернемся к Хашему Аль-Гайли. Он талантливый шоумен и популяризатор науки. Например, два года назад Хашем опубликовал концептуальное видео, анонсирующее изобретение искусственной матки – биотехнологического устройства, в котором человеческие эмбрионы проходят все стадии внутриутробного развития. В прессе поднялся большой шум. Влиятельные журналисты утверждали, что "в конце концов правительства будут диктовать, кто может иметь детей, а кто нет". И писали, будто "мрачное будущее стало намного ближе". В ответ Аль-Гайли заявил, что основная цель создания этого видео – открыть дискуссию о новой технологии и подчеркнуть научный прогресс в области эктогенеза. Это название концепции, при которой ребенок развивается вне утробы матери.

Фото: brainbridge.tech

Видео о конвейерной пересадке голов вряд ли вызовет возмущение журналистов и политиков. В конце концов речь в нем идет о возвращении к полноценной жизни безнадежно больных людей. Но, судя по всему, оно создано исключительно в пиар-целях.

Сегодняшняя наука пока очень далека от подобных технологий, и даже подключение к разработкам искусственного интеллекта вряд ли в этом поможет. Да, хирурги иногда действительно удачно соединяют поврежденные нервы. Но гораздо чаще такие попытки остаются безуспешными. И речь здесь идет об одиночных нервных связях, а не о многочисленных и тончайших сигнальных цепях, назначение которых до сих пор не до конца понимают ученые. Вероятнее всего, пересадка голов не будет возможна ни через 10, ни даже через 50 лет.

Хотя…

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Гринько Николай

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