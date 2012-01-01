Китайские ученые научились безопасно замораживать клетки человеческого мозга

Группа китайских ученых из шанхайского Университета Фудань разработала методику замораживания тканей человеческого мозга с сохранением их функциональности после оттаивания. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Существуют технологии, настолько подробно описанные в научной фантастике, что мы воспринимаем их если не как реальные, то, по крайней мере, очень близкие к воплощению. Например, искусственная гравитация на космических кораблях, полное "телеприсутствие" человека в корпусе робота, чтение мыслей, разумные машины с настоящим искусственным интеллектом. Кажется, все это вот-вот появится – нужно лишь подождать несколько лет.

Это же относится и к длительной заморозке живых организмов. Многие из нас почему-то уверены, что буквально завтра эту технологию введут в эксплуатацию, если это уже не произошло. А ведь на самом деле все далеко не так.

Фантасты придумывают этому процессу самые разные названия: "гибернация", "криосон", "стазис" и, конечно, старый добрый "анабиоз". Но, по сути, все это одно и то же: человек погружается в некую установку, которая замораживает его, чтобы вернуть к жизни через десятки, сотни и даже тысячи лет. Но до сегодняшнего дня ученые даже близко не приближались к достижению такого результата. При каких температурах не замораживай, как надолго не растягивай этот процесс, живые клетки все равно разрушаются и гибнут. Конечно, на Земле существуют виды, способные на некоторое подобие такого "ледяного сна", но людям такие способности и не снились.

И вот в мае китайские биологи опубликовали статью, в которой описали эксперимент по заморозке клеток человеческого мозга. На первом этапе исследования они вырастили из стволовых клеток так называемые органоиды – небольшие сгустки мозговой ткани. Затем ученые погрузили их в специальный раствор, названный аббревиатурой MEDY. Он состоит из четырех основных ингредиентов: метилцеллюлозы, этиленгликоля, диметилсульфоксида и добавки Y-27632, которая выступает в качестве консерванта и "инкубатора" для клеток. Органоиды возрастом от четырех недель до трех месяцев, помещенные в MEDY, заморозили и начали наблюдать. Спустя 18 месяцев команда обнаружила, что мозговые клетки после разморозки никак не изменились: все их функции и показатели остались прежними.



Для второго этапа эксперимента были использованы уже не стволовые клетки, а ткани настоящего человеческого мозга – они были взяты у пациента, страдающего эпилепсией. Длительный цикл охлаждения-оттаивания показал, что MEDY защитила части от повреждений, не нарушила их структуру. Даже патология эпилепсии осталась. После этого авторы исследования заявили, что разработанная ими технология позволяет повторно замораживать и размораживать ткани и органоиды мозга со стопроцентным сохранением вех функций.

Эксперименты будут продолжаться, и теперь биологи планируют испытать метод на других тканях – мышечных, костных, соединительных и так далее. Конечно, говорить о реальном изобретении технологии анабиоза пока очень рано, но первый шаг к этому наконец-то сделан. И если окажется, что криосон работает и для всего остального организма, ему обязательно найдется множество применений.

Разумеется, самое впечатляющее – это далекие межзвездные перелеты, в которых космонавты будут проводить самый долгий и утомительный этап экспедиции в стазисных камерах. Но и на Земле гибернация придется очень кстати. Например, пациенты, лечить которых современная медицина еще не умеет, получат шанс погрузиться в анабиоз и дождаться, когда наука найдет способ побеждать их болезнь. А органы для трансплантации будут сколько угодно дожидаться применения в специальных морозильных камерах.

И, кстати, скучные многочасовые авиаперелеты и даже долгое стояние в пробках станут совсем незаметными. Разумеется, это шутка.

Хотя…

