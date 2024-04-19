Ученые заявили, что ношение наушников с шумоподавлением портит слух

В Сети появился материал о том, что долгое ношение наушников с опцией активного подавления шума (ANC) оказывает неблагоприятное воздействие на мозг. В вопросе разбирался научный обозреватель Николай Гринько.



Технологии активного шумоподавления довольно много лет, но в обычную жизнь она пришла относительно недавно, быстро завоевав популярность. Все больше производителей наушников встраивают ее в свою продукцию, и сегодня шумоподавление стало чем-то вроде стандарта и показателя качества. Поначалу отзывы об этой функции были исключительно хвалебные. И пользователи, и эксперты, и сами производители в один голос утверждали, что наушники с "шумодавом" оберегают слух, успокаивают нервную систему и позволяют наслаждаться любимой музыкой без каких-либо помех.

Но сегодня стало появляться все больше и противоположных мнений. Издание Gizmodo, ссылаясь на исследования Дэвида Макэлпайна, специалиста из австралийского Центра слуха при Университете Маккуори, пишет о том, что подавление окружающего шума отрицательно сказывается и на слухе, и на работе мозга.

Макэлпайн описывает, что происходит, когда люди входят в безэховую камеру его университета, попадая в практически беззвучную среду. Он говорит, что люди чувствуют себя дезориентированными и рассказывают об ощущении давления в голове и ушах. По мнению автора, это удивительно похоже на то, что человек чувствует при использовании ANC.

"Интенсивный звук вредит вашему слуху, поэтому бывают ситуации, когда наушники с шумоподавлением приносят вам пользу, – говорит Макэлпайн. – В то же время фоновый шум – это звуковой ландшафт, имеющий решающее значение для ориентации в окружающей среде".

В исследовании, проведенном в 2012 году, 17 добровольцев попросили вставить беруши и не снимать их в течение недели. В результате у одиннадцати участников появился шум или звон в ушах. Однако это состояние исчезло после того, как испытуемые вынули беруши. Макэлпайн предполагает, что отсутствие фонового шума может повлиять на то, как мозг обрабатывает звук, даже если уши полностью здоровы.



По его мнению, "шумодав" может изменять способность мозга слушать: "Вы слышите окружающий мир с другой чувствительностью. Пребывание в таком состоянии может затруднить работу вашего мозга на нормальном уровне звука".

Однако эксперты видят в этих утверждениях множество натяжек и несоответствий. Во-первых, говорят они, никто не будет носить наушники с включенным ANC целую неделю. Мало того что это неудобно, но и сами наушники не смогут так долго работать, им нужно время на подзарядку.

Во-вторых, подобные аналогии можно провести для чего угодно. Если неделю не снимать строительную каску, вы наверняка ощутите "давление в области головы", которое пройдет через некоторое время после снятия головного убора. Даже длительное непрерывное ношение солнцезащитных очков способно изменить чувствительность глаз к свету, но почему-то никто не бьет по этому поводу тревогу и не ограничивает время их ношения. А в-третьих, независимые тесты показывают, что большинство популярных наушников снижают шум примерно на 10 дБ, что на самом деле не такой уж серьезный показатель: пользователь все равно способен в них слышать окружающие звуки, вести беседу и так далее.

Есть и совсем радикальные публикации. Их авторы полагают, что системы шумоподавления могут изменить физиологию человека на эволюционном уровне – правда, толком не объясняют, как именно. На самом деле это такой же миф, как и утверждения о том, что люди через несколько поколений сгорбятся и отрастят огромные большие пальцы на руках, из-за того что постоянно пользуются смартфонами.

На самом деле эволюция так не работает, да и смартфоны гарантированно исчезнут через пару-тройку десятков лет, а на их место придут другие гаджеты... которыми нас точно так же будут пугать будущие "эксперты".

Хотя...