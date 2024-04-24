Бактерии на МКС мутировали и стали устойчивы к земным лекарствам

Группа индийских ученых опубликовала доклад о том, что на МКС обнаружены мутировавшие бактерии, устойчивые к антибиотикам. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Международная космическая станция – место длительного, хотя и временного обитания космонавтов. Неудивительно, что за время ее существования сюда попало множество микроорганизмов. Как ни дезинфицируй оборудование, на сколько ни помещай космонавтов в карантин, огромное количество бактерий, вирусов и прочих организмов все равно окажутся на орбите. Существуют даже данные, что к сегодняшнему дню на МКС обитает 133 вида бактерий и 81 вид грибов – все они были занесены с Земли в воздухе, на технике и телах людей.

Но космос, даже такой ближний, все равно сильно отличается от земных условий. Пусть на станции тщательно контролируется вся среда, но гравитации здесь нет, а уровень радиации намного выше. Даже космонавты, проводящие здесь по несколько месяцев, после возвращения домой проходят длительный курс реабилитации. Но бактерии-то живут в этих условиях уже почти четверть века, и никакой реабилитации для них не предусмотрено. Мало того, скорость эволюции у микроорганизмов гораздо выше человеческой, поскольку они способны произвести буквально сотни поколений за несколько часов.

Все это неизбежно приводит к закреплению мутаций, поэтому удивляться тому, что бактерии на МКС видоизменились, не приходится. Однако их тщательного исследования до сих пор не проводили, поэтому биологи из Индии и США изучили геномы бактерий, собранных в разных частях станции, в том числе в местах сна и тренировок космонавтов.

Наиболее интересные результаты показал вид Enterobacter bugandensis, обитающий в том числе в желудочно-кишечном тракте человека и обладающий патогенными свойствами, приводящими ко множеству инфекций.

Исследование говорит, что в условиях микрогравитации, повышенной радиации и увеличенного содержания углекислого газа E. bugandensis мутирует и становится более устойчивым к противомикробному лечению. Кроме того, было обнаружено, что этот вид бактерий сосуществует со множеством других микроорганизмов и, как пишут, в некоторых случаях мог помочь этим другим организмам выжить.



Согласно исследованию, поведение E. bugandensis в условиях микрогравитации может привести к его доминированию на борту МКС.

Пока неясно, как космические бактерии могут повлиять на здоровье астронавтов на станции, но авторы статьи призывают к профилактическим мерам, которые помогут смягчить последствия распространения мутировавших видов. Также неясно, представляют ли эти устойчивые к лекарствам микробы опасность для людей на Земле.

Имея в виду это открытие, крайне важно учитывать появление в космосе микробов, которые, скорее всего, не возникли бы в земных условиях.

Однако и паниковать раньше времени тоже не стоит. Доклад исследователей в огромном количестве содержит слова "предположительно", "вероятно" и даже "недоказуемо", а поэтому бить тревогу пока рановато. И уж тем более не стоит принимать на веру сообщения некоторых агентств о том, что "...у бактерии появилось нечто вроде сознания. Научившись выживать сама, она помогает выживать и другим микроорганизмам". Разумеется, все это очень далеко от истинного положения дел.

Хотя...