Эндокринолог Хардикова объяснила, чем опасен высокий уровень гормона стресса

Большое количество гормона стресса в организме может привести к высокому артериальному давлению и непропорциональному ожирению. Чем еще опасен избыток кортизола в крови, рассказала врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Елена Хардикова в программе "Доктор 24".

Зачем организму кортизол

По словам Елены Хардиковой, кортизол – жизненно важный гормон, который играет ключевую роль в стабилизации систем организма. Он помогает телу выживать, справляться с инфекциями и стрессовыми ситуациями. Поэтому при любом переживании или воспалительном процессе уровень вещества повышается.





Елена Хардикова врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева С помощью кортизола регулируются органы и системы: поддерживается артериальное давление и нормализуется выработка необходимых элементов. Помимо этого, гормон участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов.

Однако высокий уровень кортизола может быть опасен: его избыток ухудшает углеводный обмен и повышает артериальное давление. Помимо этого, он способен привести к водно-электролитному дисбалансу и остеопорозу (снижение плотности костей). При этом кратковременный скачок кортизола не нарушает работу органов и систем.

Симптомы

Избыток гормона стресса в организме нередко сопровождается нетипичным повышением артериального давления, а иногда – непропорциональным набором массы тела. Жир откладывается на животе, в надключичных ямках и на лице, при этом руки и ноги худеют.

У женщин могут возникнуть нарушения менструального цикла, а у обоих полов – снижение либидо. Также появляется мышечная слабость, когда человек быстро устает даже при небольшой физической активности.





Елена Хардикова врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Чтобы оценить синтез кортизола, проводят специальные функциональные тесты. Пациенту выдают две таблетки препарата, которые он принимает в 23:00 накануне исследований. Утром, с 08:00 до 08:30, он должен сдать кровь из вены на кортизол.

Если препарат смог подавить выработку гормона, организм работает хорошо. Если нет, это может быть поводом для дальнейших обследований.

Как отметила врач, повышенный уровень кортизола нередко связан с эмоциональными переживаниями и заболеваниями. Также патология возникает из-за сбоя в работе надпочечников или доброкачественной опухоли гипофиза, которая приводит к синдрому Иценко-Кушинга (болезнь, для которой характерно чрезмерное количество кортизола в крови).

Чтобы снизить уровень кортизола в организме, необходимо наладить режим сна, а также выйти из состояния хронического стресса. Кроме того, полезно заниматься тем, что приносит удовольствие, заключила Хардикова.